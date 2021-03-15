"الحجر الصحي على اليخوت".. برنامج تايلاندي لجذب السياح

المصدر: ترجمة مروة سليم

وفرت تايلاند المدينة السياحية التي يقصدها محبي السفر حول العالم، طريقة جديدة لجذب الساياحة من جديد إليها، حيث يمكن للراغبين في زيارتها قضاء 14 يوم في الحجر الصحي قبل دخول بعض مدنها، وذلك كما ذكرت "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني.

وسيسمح برنامج الحجر الصحي لليخوت للزوار الذين خضعوا لاختبار فيروس كورونا السلبي، لقضاء وقتهم على متن يخت أو سفينة سياحية صغيرة في بوكيت، حتى انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي لفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن هيئة السياحة التايلاندية أعلنت عن هذا البرنامج الخاص بقضاء الحجر الصحي على اليخت، لجذب المسافرين عبر اليخوت إلى مدينة بوكيت مع إعادة فتح البلاد أمام الزوار، ولكن باستخدام اليخوت الخاص بهم فقط.

وسيخضع المسافرين على متن اليخوت الخاصة بهم لتحليل فيروس "كوفيد_19"، حيث سيتلقى الأشخاص جهاز تعقب صحي رقمي، ليسمح للمسؤولين الطبيين بمراقبة درجة حرارة الجسم وضغط الدم، كما أنهم سيكون عليهم البقاء في حدود 10 كيلومترات من الشاطئ.

وأضافت "بي بي سي" انه بمجرد انتهاء الـ14 يوم، سيسمح للمسافرين بالدخول إلى بوكيت، بعد التأكد من سلبية المسحة.

ويمكن للمشروع الرقمي أن يجذب أكثر من 100 يخت، وبمعدل 300 إلى 500 زائر خلال عام 2021"، وذلك فقاً لبيان أصدرته هيئة السياحة التايلاندية.

وتأمل الحكومة أن تجلب المبادرة الجديدة 1.8 مليار بات أي ما يعادل "42 مليون جنيه إسترليني ، 58 مليون دولار" من عائدات سياحة اليخوت.

يذكر أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعتمد بشكل كبير على السياح ، لكنها حظرتهم العام الماضي للحد من انتشار الفيروس.