الحبار.. قدرة على ضبط النفس والتعلم في ظل الظروف المتغيرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يتميز الحبار الذي ينتمي لفصيلة الرخويات بالقدرة على ضبط النفس والتعلم، وذلك بعد اجتيار 6 حباببير بالغة لاختبار المارشميلو الذي يختبر قدرة الكائنات على التريث في أخذ مكافأة من خلال إفهامها أنها ستحصل على مكافأة أفضل لاحقا، وبعد اجتياز ستة حبابير بالغة هذا الاختبار، بدأ العلماء قياس قدرة هذه الرخويات على ضبط النفس والتعلم..

ويمكن الحبار الانتظار ما بين 50 ثانية وأكثر من دقيقتين للحصول على وجبة طعام أفضل بدلا من الخضوع لإغراء ابتلاع الطعام المتاح فورا، وفقا لما أعلنته وكالة "أ ف ب".

وكان من المعروف أن قردة الشمبانزي والغربان والببغاوات فقط هي التي اجتازت الاختبار.

كذلك قامت الدراسة بقياس قدرتها على التعلم في ظل الظروف المتغيرة.، وكانت لكل حبار في حوضه فرصة الاختيار بين السباحة باتجاه إشارة رمادية أو بيضاء، ويمنح الحبار مكافأة بموجب إشارة واحدة من بينهما.

وشرحت المعدّة الرئيسية للدراسة الدكتورة ألكسندرا ك. شنيل من قسم علم النفس في جامعة كامبريدج "بمجرد أن تعلم الحبار ربط اللون بالمكافأة، عكسنا القواعد: كان على الحبار أن يسبح باتجاه اللون الآخر للحصول على المكافأة".

ووجد فريقها أن الحبابير التي تعلمت ربط اللون بالمكافأة بشكل أسرع من غيرها، كانت هي أيضا التي انتظرت لوقت أطول للحصول على طعامها المفضل في الاختبار الآخر.