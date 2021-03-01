فتاة غاضبة تحطم زجاج 15 سيارة بالحجارة في إربد شمال الأردن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوقفت السلطات الأردنية شابة عشرينية بعد أن صبت جام غضبها على زجاج عدد من السيارات المركونة في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد.

وبحسب موقع "خبرني" الالكتروني فقد أبلغ أصحاب السيارات بأن الفتاة حطمت زجاج نحو 15 سيارة بالحجارة، وهي تصرخ بشكل هستيري، وبالرغم من محاولتهم منعها، إلا أنها استمرت بتحطيم الزجاج بشكل عشوائي، حتى وصل رجال الأمن العام وألقوا القبض عليها.

وضبطت الأجهزة الأمنية الفتاة في حين قدم عدد من مالكي السيارات شكوى رسمية بحقها، وستحال الاثنين بحسب المصر إلى القضاء.