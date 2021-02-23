خبر صادم ينهي حفل زفاف في بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنهى خبر صادم حفل زفاف عروسين في بريطانيا حين اكتشف العريس أنه مصاب بمرض السرطان.

ونشرت صحيفة "دديلي ميرور" البريطانية قصة العريس البالغ من العمر 25 عامًا، إذ تم إبلاغه قبل ساعات من زفافه أنه مصاب بسرطان غير قابل للشفاء، وبعد ساعة فقط من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" أيضا.

وبينما كان يسارع العروسان "زاك ستوكفورد"، و "كاتي ديفيز"، للزواج، اكتشف أنه مصاب بنوع عدواني من السرطان بعد 60 دقيقة فقط من علمه بإصابته بكوفيد -19

وكان الشاب يشكو من آلام في جانبه منذ سبتمبر من العام الماضي، وأجرى عدة رحلات إلى طبيبه العام الذي اعتقد في البداية أنه قد يكون مصابًا بالـ IBS أو حصى في المرارة.

ولكن في نهاية المطاف، تم تصويره بالأشعة المقطعية، وتم العثور على "ظل" على كبده، وأخذت خزعة منه؛ لمعرفة ما إذا كان سرطانيًا، واتضح أن "زاك" كان يعيش مع نوع عدواني من سرطان الأمعاء الذي انتشر إلى كبده ومن المحتمل أن يكون غير قابل للشفاء.

ومما زاد الطين بلة ، أنه قبل 60 دقيقة فقط من تلقيه التشخيص الرهيب، تلقى بريدًا إلكترونيًا من NHS يفيد بأنه قد ثبتت إصابته بـ Covid-19.

كان هذا يعني أنه سيحتاج إلى عزل نفسه مع خطيبته كاتي ، التي أصيبت أيضا بالفيروس ، وابنة زوجته إيفلين هوب ديفيز البالغة من العمر 4 سنوات.

وتسرد "كاتي":" لقد انهرنا لحظة سماع الخبر وبكينا، وانهار الحفل، ولم يكن هناك شيء آخر يمكننا القيام به في تلك المرحلة.

وأضافت كاتي البالغة من العمر 24 عامًا: " لقد حطم قلبه حرفيا، فلم يعد بمقدوره ملاقاة أحد،لا يمكنه حتى أن يعانق والدته لأننا جميعًا نعزل أنفسنا".