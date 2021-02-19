مجرم يسلم نفسه للشرطة هربا من زوجته وعائلته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم رجل مطلوب على تسليم نفسه للشرطة البريطانية في مقاطعة وست سوسيكس جنوبي شرق إنكلترا من أجل السلام والهدوء!

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن ذلك المطلوب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان قد سلم نفسه طوعا على الأمل الحصول على بعض "الهدوء والسكينة"

وأضافت الصحيفة أن ذلك الرجل قد أقدم على فعلته بعد أن مل من البقاء متخفيا مع رفاقه المنزليين وفي نفس الوقت لا يستطيع الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المطاعم أو البارات بسبب سياسة الإغلاق التي فرضتها الدولة لمكافحة تفشي الموجة الثانية من من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وغردالمفتش دارين تيلور ، من شرطة سوسيكس، على تويتر: " من أجل السلام والهدوء! رجل مطلوب سلم نفسه.. بعد أن أبلغنا أنه يفضل العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد من الوقت" مع زوجته وعائلته.

وتابع: سيعود (المطلوب) إلى السجن ليمضي بعض الوقت مع نفسه".

وتوصلت مجموعة واسعة من الدراسات إلى أن الوباء قد أثر على العلاقات مع العائلة والأصدقاء، إذ أوضح بحث صادر عن جامعة أكسفورد أن مستويات التوتر والاكتئاب والقلق بين الآباء ومقدمي الرعاية المنزلية قد زادت مع ضغوط عمليات الإغلاق