أعراض تظهر على متعافي كورونا بعد شهور.. والصحة العالمية توضح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوضحت رئيس شعبة الاستعداد للرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية. الدكتورة جانيت دياز أنه تم رصد أعراض ما بعد التعافي من كوفيد-19 وهي مجموعة غير متجانسة من الأعراض التي تظهر بعد الحالات الشديدة التي تم علاجها بالمستشفيات أو في وحدات العناية المركزة، تشمل الشعور بالإعياء والتعب الشديد بعد المجهود البدني وخلل إدراكي، والذي يصفه بعض المرضى أحيانًا بأنه حالة "ضبابية في الدماغ"، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأردفت أن الجديد هو أن بعض الحالات الخفيفة من مرضى كوفيد-19، وهم الذين لم يتلقوا العلاج داخل المستشفى وإنما تم وصف البروتوكول العلاجي لهم في العيادات الخارجية بالمستشفيات وبقوا في منازلهم، تظهر لديهم أيضا أعراض مستمرة بعد التعافي من كوفيد-19 أو يعانون من المضاعفات نفسها على فترات متقطعة، وأضافت الدكتورة دياز أن المضاعفات الأخرى تشمل ضيق التنفس والسعال ومضاعفات على الصحة النفسانية والعصبية.

وقالت الدكتورة دياز إنه لا يزال غير معروف سبب هذه الأعراض أو المضاعفات أو ما هي الفيزيولوجيا المرضية لهذه الحالة، مشيرة إلى أن الباحثين يعملون بكل الجهد لكشف غموض تلك الأعراض الممتدة لما بعد التعافي.