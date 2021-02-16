تسريبات تكشف مواصفات «غير مسبوقة» «آيفون» الجديد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون " المرتقب، الذي سيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

وذكر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن شركة "أبل" استعانت بشاشة من نوع "إل تي بي أو" التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة" الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.



ومن خلال ذلك ستقدم شاشات "آيفون" "شاشة القفل" بحيث تعمل من خلالها لتقديم عدد من المعلومات دون أي إدخال بالإضافة إلى عدد من الإخطارات المهمة التي تشبه ما موجود في بعض هواتف "أندرويد".



وفي هذا الاطار، ستدخل "أبل" عددا من التحسينات في كاميرا "آيفون" التي ستكون فائقة الاتساع وبتقنية تصوير فلكي تلقائي، كما ان من المتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات الأخرى.

وحسب التسريبات ستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنيتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف على الوجه وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.