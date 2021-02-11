بالفيديو: "فلتر" قطة يضع محامياً في موقف محرج على "زووم"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

استخدم محام في تكساس "فلتر" قطة عن طريق الخطأ أثناء جلسة استماع على "زووم"، دون أن يستطيع إزالته، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووقع الحادث في مقاطعة بريسيديو رود بونتون، بولاية تكساس الأميركية، حيث ظهر المحامي أمام القضاة بوجه قطة، حيث قام أحد القضاة بتنبيهه ليقوم بالرد: "أنا هنا على المباشر.. أنا المحامي ولست قطة"، الأمر الذي أثار موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمالك القاضي أعصابه دون الضحك كما قام بشرح خطوات إزالة "الفلتر" قبل أن ينقطع الفيديو.