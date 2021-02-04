دراسة: عصير البصل يحفز نمو الشعر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا افادت فيه بأن دراسة جديدة كشفت أن عصير البصل له دور فعال عند استخدامه موضعيا في علاج داء الثعلبة البقعي؛ وهي حالة تؤدي إلى تساقط الشعر على شكل بقع صغيرة قد تكون غير ملحوظة.



واعتمدت الدراسة الجديدة على تقسيم المرضى إلى مجموعتين الأولى (عصير البصل المعالج) تتكون من 23 مريضا، 16 من الذكور و 7 من الإناث تراوحت أعمارهم ما بين خمس إلى 42 سنة، فيما تتكون المجموعة الثانية من 15 مريضا ثمانية من الذكور وسبع من الإناث تراوحت أعمارهم بين ثلاث سنوات و35 سنة، ونصحت المجموعتان بتطبيق العلاج مرتين يوميا لمدة شهرين.



وحسب الصحيفة، فقد بدأت إعادة نمو الشعر الخشن النهائي بعد أسبوعين من العلاج بعصير البصل الخام، وظهر شعر سميك طويل . وفي أربعة أسابيع لوحظ نمو الشعر لدى 17 مريضا، وفي ستة أسابيع لوحظ نمو الشعر لدى 20 مريضا وكان أعلى بشكل ملحوظ بين الذكور مقارنة بالإناث.



في المقابل ظهر نمو الشعر لدى مريضين فقط في ثمانية أسابيع من العلاج في المجموعة المعالجة بماء الصنبور.

ووفق الصحيفة، فقد خلصت الدراسة إلى أن استخدام عصير البصل الخام أعطى نتائج أعلى بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإعادة نمو الشعر مقارنة بماء الصنبور، وأنه يمكن أن يكون علاجا موضعيا فعالا لمرض الثعلبة البقعية.