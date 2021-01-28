"إنستغرام" يطرح ميزات جديدة للمستخدمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال القائمون على تطبيق "إنستغرام" إن المطورين يعملون على برمجة ميزة جديدة ستضيف "لوحة تحكم احترافية" لصناع المحتوى وأصحاب الحسابات التجارية وحسابات الشركات على التطبيق، لجعل تجربة العاملين أكثر فاعلية وفائدة، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وستجمع اللوحة الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب الحسابات المذكورة جميع الأدوات التي يوفرها "إنستغرام" لإدارة الحسابات للأغراض التجارية، كما ستظهر لصاحب الحساب اختصارات الشركات المرتبطة بعلامته التجارية أو شركته، ومن خلالها سيتمكن صاحب الحساب أيضا من تتبع الإعلانات التجارية وتقييم مدى التفاعل مع حسابه الإلكتروني.

وينوي القائمون إضافة ميزة جديدة للتطبيق لمساعدة المستخدمين على الإعلان عن حدث أو نشاط اجتماعي معين، وعبر هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم دعوة 20 شخصا من أصدقائه على التطبيق للمشاركة بالحدث أو الفعالية.