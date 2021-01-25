النوم الجيد "ينقي العقل" من السموم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن في شيكاغو، أن النوم العميق له أيضا قدرة على إزالة "النفايات" بفضل قوة ترميمية، حيث يؤثر النوم الجيد ليلا بشكل إيجابي على صحتنا الجسدية والعقلية، ويمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب والتوتر، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وتعادل ليلة نوم جيدة ست إلى تسع ساعات نوم، وأكدت الدراسة الجديدة أن الحصول على ساعات النوم الجيد مهمة، لأن ذلك "ينقي العقل" عن طريق إزالة السموم الخطيرة من الدماغ.

وهذا يشمل البروتينات السامة التي قد تؤدي إلى أمراض تنكسية عصبية مثل باركنسون وألزهايمر.