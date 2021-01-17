نادلة تكشف تعنيف عائلة لطفلها بحيلة ذكية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استطاعت نادلة تعمل في مطعم بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا من إنقاذ طفل من تعنيف أسرته بورقة سرية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

ورصدت النادلة مثيرة للقلق على أفراد عائلة كانت تخدم مائدتها يوم رأس السنة، كان بينهم طفل تظهر عليه علامات سوء المعاملة والإهمال، بما في ذلك خدش بين حاجبيه.

لتقرر النادلة بمساعدة الطفل بحيلة ذكية، وكتبت عبارة "هل تريد المساعدة؟" على ورقة لمعرفة ما إذا كان يتعرض لسوء معاملة أم لا، وأظهرتها للطفل من وراء ظهر والديه، وبعد عدة محاولات، "أومأ برأسه: نعم"، فأبلغت على الفور رقم الطوارئ، وحضرت الشرطة بعد وقت قصير.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بناء على البلاغ، أدى إلى اتهامات متعددة بالإهمال وإساءة معاملة الطفل لوالدة الصبي وزوجها.