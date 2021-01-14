وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت وسائل إعلام مصرية، وفاة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المصري الأسبق ، الأمين العام للحزب الوطني الذي تم حله إبان أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 .

والشريف من مواليد 19 ديسمبر (كانون الأول) 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وهو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات العامة في فترة الستينيات من القرن الماضي.

وكان الشريف عضواً مؤسساً بالحزب الوطني في عام 1966، وتقلد عدداً من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، وتقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلاً عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

وسجن الشريف عقب تنحي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في 2011 في قضية فساد.