تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" في بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت بريطانيا أنها ستبدأ هذا الأسبوع باستخدام الكشف السريع عن مصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

ويستغرق الفحص بين 20 و30 دقيقة ويساعد في حصر الحالات المصابة بالوباء دون أن تعاني من الأعراض، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

والغاية من هذا الفحص هو تحديد عشرات الآلاف من المصابين بالعدوى، التي ينشرونها من دون قصد في أرجاء بريطانيا، خصوصا أولئك الذين يعملون خارج منازلهم.

ويعمل الفحص السريع على أخذ مسحة من الأنف والحلق، ووضعها في أنبوب اختبار، حيث يتم هناك إضافة مادة جديدة للكشف عن الوباء.

وسيسمح الفحص الجديد بالتعرف على نتيجة الفحص ومعرفة المصابين أثناء وجودهم داخل مراكز الاختبار.