وفاة الفنان المصري هادي الجيار بعد إصابته بكورونا

المصدر: مروة سليم - دبي

توفي الفنان المصري هادي الجيار، مساء أمس، داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاماً.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنان هادي الجيار، الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم، بمقابر أسرة الراحل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

وكان الراحل قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان الراحل إصابته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً "ضربنى فيروس كورونا اللعين. نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد أخيراً مع شركة "سينرجي" على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد توفيت أيضاً جراء إصابتها بفيروس كورونا عن عمر 82 عاماً.

وكانت الجداوي قد أصيبت بالفيروس في شهر مايو الماضي، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج ثم توفيت بعد عدة أسابيع من دخولها المستشفى.