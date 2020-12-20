هل تناول الفيتامينات يشكل خطورة أثناء الإصابة بالأمراض الفيروسية

المصدر: ترجمة مروة سليم

أفادت استشاري مناعة أن تناول الفيتامينات عشوائياً قد يشكل خطورة أثناء الإصابة بالأمراض الفيروسية، بما في ذلك فيروس "كوفيد_19"، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الدكتورة ليودميلا لابا مديرة مركز تصحيح المناعة في روسيا أوضحت أن الفيروسات تتلقى الطاقة من الفيتامينات، وبذلك فانه عندما يمرض الإنسان، يجب أن يتوقف عن تناول الفيتامينات، لأننا بذلك ندعم المرض، فالفيروسات تحصل على الطاقة من الفيتامينات. وبالطبع، هذا ينطبق أيضاً على فيروس كورونا".

وأضافت أن تناول الفيتامينات، يجعل العدوى أقوى ولا يسرع من عملية الشفاء، لكن تناول الفيتامينات مفيد في الوقاية من الأمراض، وهي مفيدة أيضاً في مرحلة استعادة الجسم للياقته بعد الشفاء، لكنه يجب أن يمر من سبعة إلى عشرة أيام على الأقل قبل البدء بتناول الفيتامينات.

وحذرت لابا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي يجب أن لا يتناولوا الفيتامينات دون مراجعة طبيب مختص.