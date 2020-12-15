طرد أسرة من طائرة أميركية بعد رفض طفلة ارتداء الكمامة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طرد أب وأم من رحلة طيران تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية بعدما رفضت ابنتهما البالغ عمرها عامين ارتداء كمامة، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

كان الزوجان استقلا الطائرة من دنفر عاصمة ولاية كولورادو للسفر إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي بنيوجيرسي مع ابنتهما عندما طلب منهما النزول من الطائرة لأن ابنتهما رفضت ارتداء كمامة ومن ثم انتهكت تعليمات شركة الطيران.

وقالت إليز أوروبان، والدة الطفلة، في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «طلب منا اليوم مغادرة الطائرة بعد إقلاعها بسبب رفض ابنتنا ارتداء الكمامة واضطروا إلى إعادة الطائرة إلى البوابة».

وبحسب الصحيفة البريطانية، أظهر الفيديو محاولات الزوجين المتكررة لإقناع ابنتهما بارتداء الكمامة، دون أي نجاح، وخاطب الأب ابنته: «عليكِ ارتداء هذه الكمامة»، بينما غطت الطفلة وجهها بيديها ودفعت الكمامة بعيداً.