5 فوائد لحليب اللوز

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعد اللوز من أكثر المكسرات المغذية، ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ويمكن تناول اللوز كوجبة خفيفة، ويمكن تحويله إلى حليب يعرف باسم حليب اللوز.

الفوائد الصحية لحليب اللوز، وفقا لما جاء في موقع "بولدسكاي":

1- يساعد على إنقاص الوزن: يعد حليب االلوز منخفضا في السعرات الحرارية والسكر، ويحتوي اللوز على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وإدارة الوزن.

2- يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم: لا يتسبب حليب اللوز غير المحلى في ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارا مثاليا لمرضى السكري، كما يعد حليب اللوز من المشروبات منخفضة الكربوهيدرات، وبذلك يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

3- يدعم صحة العظام: يعد حليب اللوز غنيا بالكالسيوم وفيتامين د، لذا فإن تناوله سيساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية، والكالسيوم معدن مهم لتطوير عظام صحية ويساعد في تقليل مخاطر الاصابة بالكسور وهشاشة العظام.

4. يحسن صحة القلب: يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد مفيدة لصحة القلب.

5- يقلل من مخاطر مرض الزهايمر: يساعد محتوى فيتامين E في حليب اللوز على إبطاء تطور الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر.