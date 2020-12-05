هل يمكن التخلص من الكوابيس الليلية؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" حديثاً لبروفيسور أوضح من خلاله خطوات عدة للتخلص من الكوابيس الليلية.

وأشار البروفيسور رومان بوزونوف، إلى أنه للتخلص من الكوابيس الليلية من الضروري تجنب الإجهاد وعدم زيادة التوتر.

وقال بوزونوف إنه يجب على الشخص الذي يستعد للنوم البعد عن متابعة نشرات الأخبار قبل النوم مباشرة، حيث يفضل أن يكون وقت مشاهدة الأخبار هو الصباح فقط.

وأوضح البروفيسور أنه إذا استمع الشخص وشاهد أخبار الصباح لمدة 15 دقيقة، بعدها لا حاجة لمتابعة الأخبار طوال النهار، لأن هذا يفاقم الإجهاد، ومن الأفضل النظر عبر النافذة إلى الشارع والمنطقة المحيطة، ويمكن التجوال بعض الوقت إن أمكن، كما يجب ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة لأن النشاط البدني هو أفضل وسيلة لمكافحة وعلاج التوتر والقلق.

ويمكن أيضاً المشي 10 آلاف خطوة أو الجري، ولا حاجة لتناول المزيد من المشروبات المحتوية على الكافيين لتحسين المزاج.

ووفقاً لبوزونوف فإنه للنوم الجيد يجب أن يعيش الشخص يوماً جيداً.

وأضاف: تقسم الكوابيس التي نراها ليلاً إلى فئتين: الأولى إذا كان الشخص يحلم بصورة دورية بقصص مختلفة، فهذا شكل من أشكال إعادة الأحداث اليومية، حيث يحاول الدماغ إيجاد مخرج من مشكلة ما، فإذا نجح في ذلك فسيتكيف وينسى ما حدث.

والفئة الثانية كوابيس مهوّسة، حيث يعود الشخص خلالها دورياً إلى حلم مخيف ولا يمكنه اتخاذ القرار اللازم ونسيان الحادث والتكيف معه.