بالفيديو ..هدم 144 طابقاً سكنياً في أبوظبي خلال 10 ثوان

المصدر: عبير عبد الحليم _أبو ظبي

انتهت مدن العقارية اليوم من عملية هدم أبراج مينا بلازا بنجاح كامل وذلك في اطار عملية تطوير منطقة ميناء زايد في أبو ظبي

واستغرقت عملية الهدم 10 ثوان وتتكون أبراج ميناء بلازا من أربعة أبنية حيث تم هدم ما مجموعه 144 طابقاً بمواد ذات جودة فائقة

ووفقا لشركة مدن العقارية تشتمل خطة التطوير على عدد من المشاريع كإنشاء أسواق جديدة وتجديد الأسواق القائمة ونقلها إلى مواقع أخرى بالإضافة إلى مشاريع جديدة تجمع بين التراث والتصاميم الحديثة

وستشهد المنطقة عمليات إعادة تطوير واسعة النطاق على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع لإنشاء مشاريع عمرانيّة حديثة توفّر الدعم لأنشطة التجارة والاستثمار والسياحة والتسوّق وستختلف المدّة الزمنيّة لإنشاء كلٍ منها

كما ستعمل هذه المشاريع على تأمين وجهة تتميّز بالحفاظ على الهويّة الوطنيّة للدولة وتلبّي تطلعات المقيمين وزوار العاصمة أبوظبي على السواء.

كما تتضمّن خطّة إعادة التطوير إنشاء أسواق جديدة ضمنها سوق السمك وسوق الفواكه والخضروات بالإضافة إلى إعادة تأهيل شاملة لعدد من الأسواق الرئيسيّة بما في ذلك سوق النباتات والأشجار.