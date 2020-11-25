تعرف الى .. «كعكة القرفة» التي اكتشفتها «ناسا» في الفضاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ما هي «كعكة القرفة» التي اكتشفتها «ناسا» في الفضاء؟

كشفت وكالة ناسا وجود «كعكة قرفة» في الفضاء على بعد أكثر من 30 مليون سنة ضوئية منا.

وقالت ناسا في بيان لها: «رصدت المجرة الباهتة التي تظهر في هذه الصورة والتي تحمل اسم UGC 12588، بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. وعلى عكس العديد من المجرات الحلزونية، لا تعرض UGC 12588 شريطا من النجوم عبر مركزها ولا نمط الذراع الحلزونية الكلاسيكية البارزة. وبدلا من ذلك، بالنسبة إلى المشاهد، فإن مركزها الدائري والأبيض وغير المنظم في الغالب يجعل هذه المجرة تشبه كعكة القرفة أكثر من البنية العملاقة للنجوم والغاز في الفضاء».

وتابعت ناسا: «تقع هذه المجرة في كوكبة أندروميدا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وتصنف على أنها مجرة ​​حلزونية. وعلى عكس الصورة الكلاسيكية للمجرة الحلزونية، فإن الأذرع الضخمة للنجوم والغاز في UGC 12588 باهتة جدا وغير مميزة وملفوفة بإحكام حول مركزها».

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن منظر الأذرع الحلزونية يأتي من النجوم الزرقاء المتناثرة حول حواف المجرة التي تسلط الضوء على المناطق التي من المرجح أن يحدث فيها تشكل نجم جديد.