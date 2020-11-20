سجال بين الفاتيكان وإنستغرام بسبب صورة عارضة أزياء

قال الفاتيكان إنه يسعى للحصول على تفسيرات من إنستغرام بعد أن أعجب الحساب الرسمي للبابا فرانسيس بصورة لعارضة برازيلية ترتدي ملابس ضيقة.

ومن غير الواضح متى حصلت صورة العارضة ناتاليا غاريبوتو على الإعجاب من حساب البابا الموثق، لكن الإعجاب كان لا يزال مرئيا في 13 من نوفمبر قبل أن يتم حذفه في اليوم التالي.

واستفادت شركة كوي التي تدير حساب غاريبوتو إلى أقصى حد من الدعاية وأعادت نشر الصورة على حساب إنستغرام الخاص بها يوم الجمعة الماضي قائلة إن "الشركة تلقت بركة البابا الرسمية"، وبحسب ما ورد قالت غاريبوتو التي يتابعها نحو 2.4 مليون شخص على إنستغرام مازحة: "على الأقل سأذهب إلى الجنة".

ونقلا عن مصادر قريبة من المكتب الإعلامي للفاتيكان، قالت وكالة الأنباء المركزية إن تحقيقا جار لتحديد كيف تم وضع إشارة الإعجاب على الصورة.

ويحظى البابا فرانسيس بشعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه 7.4 مليون على إنستغرام وعلى تويتر يتبع البابا 18.8 مليون شخص، وعام 2017 كان أشهر شخصية عالمية على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه نادرا ما يستخدم هذه الوسائل بنفسه.