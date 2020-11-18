غوغل يحتفل بالذكرى الـ71 لميلاد أحمد زكي

المصدر: مروة سليم - دبي

احتفل موقع البحث الشهير غوغل بالذكرى الـ71، لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الذي يحل عيد ميلاده اليوم، حيث قام الموقع بتغيير واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل، مستعينا برسوم معبرة عن بعض أفلامه، بالإضافة إلى صورة تعبيرية لرجه الفلكي.

وولد الراحل في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الـ 18 نوفمبر عام 1949،

بدأ الراحل الذي أطلق عليه "امبراطور السينما"، مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية الشهيرة "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديا دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل "الأيام".

وكان أول أفلامه "أبناء الصمت" عام 1974، ليبدأ بعدها سلسلة من الأفلام التي تُقدّر بأكثر من 60 فيلما على مدار حياته.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكي، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له، هي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت.

حصل الراحل أحمد زكي، على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفي في 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.