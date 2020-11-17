ما المعدل الطبيعي لزيادة وزن المرأة أثناء الحمل؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتدنا أن نعتقد أنه أثناء الحمل يجب أن تأكل النساء وجبة لشخصين، لكن العلم كشف أن هذه النظرية ليس لها أي دليل علمي يثبت فائدتها.

وببساطة، ليس مقدار الطعام الذي تأكله الأم الحامل، لكن ما بداخله هو الذي يحدث فرقاً في صحتها وصحة طفلها.

وأظهرت الدراسات أن نحو ثلاث من كل أربع نساء لا يكتسبن كميات صحية من الوزن أثناء الحمل، وما يقارب 25% لا يكتسبن وزناً كافياً، ونحو 50% يكتسبن أكثر مما يعد صحياً.

وتؤثر زيادة الوزن أثناء الحمل في قدرة الأم على الحركة، وفي تقديرها لذاتها، ما يزيد من خطر زيادة الوزن.

ما زيادة الوزن الصحي أثناء الحمل؟

نقل موقع "بزنس إنسايدر" عن الدكتورة ألكسندرا ستوكويل قولها إن مقدار الوزن الذي يجب أن تكتسبه الأم أثناء الحمل، يعتمد على وزنها قبل الحمل، وعدد الأطفال الذين تحملهم. ويساعد هذان العاملان على تحديد ما هو اكتساب الوزن الصحي، ما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات الحمل.

وإذا كانت المرأة في نطاق وزن صحي قبل الحمل، فإن زيادة الوزن المثالية ما بين 11.5 و16 كلغ أثناء الحمل.

زيادة الوزن المثالي (كلغ) أثناء الحمل:

- في الثلث الأول من الحمل، ما بين كيلوغرام و1.5 كيلوغرام.

- في الثلثين الثاني والثالث: ما بين 1.5 وكيلوغرامين كل شهر حتى الولادة.

وبالنسبة لمن تحمل توأماً أو أكثر، فإن مقدار الوزن الذي تكتسبه يختلف قليلاً، وستكون هناك زيادة ملحوظة في مؤشر كتلة الجسم (BMI).

مخاطر عدم اكتساب الوزن الكافي أثناء الحمل:

بالنسبة للنساء اللائي يعانين نقص الوزن قبل الحمل، واللاتي يكسبن أقل من الكمية الموصى بها، هناك خطر متزايد للولادة المبكرة، وإنجاب طفل يعاني نقص الوزن، وهناك أيضاً خطر الإصابة بنقص المغذيات، خصوصاً الحديد والبروتين.

مخاطر اكتساب الكثير من الوزن أثناء الحمل:

- زيادة الوزن المفرطة تزيد من خطر إنجاب طفل كبير الحجم، والحاجة إلى ولادة قيصرية، ويؤثر هذا أيضاً في وقت التعافي الصحي بعد الولادة، ويزيد من خطر حدوث مجموعة من مضاعفات الحمل، على المديين القصير والطويل.

- يمكن أن يحدث سكري الحمل، خصوصاً إذا كانت هناك زيادة في الوزن بسرعة كبيرة في أول الحمل.

- هناك زيادة في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في المستقبل.

- صعوبة الولادة.

- تسمم الحمل.

- الاكتئاب والقلق.

- السمنة والمشكلات الصحية للطفل عند البلوغ.

- الإجهاض والإملاص.

- تحديات الرضاعة الطبيعية.

ماذا يمكنني أن أفعل لعدم زيادة الوزن أثناء الحمل؟

من المهم الأخذ في الاعتبار أن المهم هو ما تأكله الحامل وليس الكمية، حيث إن التغذية في الطعام الذي تتناوله هي التي ستدعمها هي وطفلها ليكونا بصحة جيدة.

ويجب تجنب الأطعمة البنية، مثل رقائق البطاطس والأغذية المقلية والأطعمة المصنعة، وغالباً ما يكون لون الطعام دليلاً على مقدار معالجته.

وتقول الدكتورة ستوكويل إن من الضروري الحصول على طبق غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات والبروتين والحبوب الكاملة، وهذا إلى جانب اعتماد بعض التمارين الرياضية الآمنة للحوامل (المشي واليوغا على سبيل المثال) لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع.