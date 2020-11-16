حمية تاريخية تحارب أمراض القلب والسكري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت مجلة Science Advances، بحثا أعاد الى الواجهة أهمية تناول أطعمة صحية شبيهة بما كان يأكله أسلافنا الأوائل، وكان اول من أشار إليه أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والتر فوجتلين، عندما أنشأ ما يعرف بالنظام الغذائي "باليو" Paleo في السبعينيات.

واعتبر أن تناول الطعام مثل الأجداد في العصر الحجري القديم يمكن أن يجعل الإنسان الحديث أكثر صحة، ويقلل بشكل كبير من حالات الإصابة بمرض كرون والسكري والسمنة وعسر الهضم وغيرها.

وقال الخبراء إن أفضل نظام غذائي يحمي الإنسان من الأمراض لا بد أن يشتمل على الكثير من الأشياء المشتركة مع ما كان يأكله الناس من العصر الحجري، ويتألف بشكل أساسي من اللحوم والأسماك والمواد النباتية بما في ذلك المكسرات والبذور والخضروات والفواكه.

وأوضحوا أن في ذلك الوقت لم يأكل الإنسان الحبوب والدقيق المعالج ومنتجات الألبان، إذ لم يربوا الحيوانات من أجل اللحوم أو الحليب، كما أن العسل هو السكر الوحيد المسموح به في النظام الغذائي، لأن السكر المكرر لم يكن موجودا.

أيضا أشاروا إلى أن تناول الملح كان محدودا في ذلك الوقت، ولم تكن هناك أطعمة مصنعة بأي شكل من الأشكال، كما يفترض أن يتم تغذية المواشي بالأعشاب لأن ذلك يشبه إلى حد كبير النظام الغذائي الطبيعي للحيوانات المتجولة.

وهناك العشرات من الأنظمة الغذائية الصحية حول العالم، بينها الحمية منخفضة الكربوهيدرات، والنظام الغذائي الكامل، ونظام البحر الأبيض المتوسط، ونظام باليو الغذائي، وجميعها تعتمد على أطعمة تقي من الأمراض وتحسن صحة القلب وضغط الدم، منها:

-الخضراوات الورقية

مثل السبانخ واللفت والكرنب وغيرها التي تشتهر بغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

-الحبوب الكاملة (غير المكررة)

أكثرها شيوعا القمح الكامل والأرز البني والشوفان والجاودار والشعير والحنطة السوداء والكينوا، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف لذا تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

-الفاكهة

الفواكه بكل أنواعها مفيدة لصحة الإنسان وعامل أساسي للوقاية من الأمراض، فمثلا الفراولة والتوت والأفوكادو مليئة بالعناصر المهمة لصحة القلب.

-الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة جدا لصحة الجسم، خاصة ما يتعلق بإمداده بما يحتاجه من فيتامين “د” وانخفاض ضغط الدم الانبساطي

-البقوليات

يحتوى الفول والفاصوليا والحمص والعدس وغيرها على نشا مقاوم الذي يقاوم الهضم ويتم تخميره بواسطة البكتيريا المفيدة في أمعائك، ما يحسن صحة القلب عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم

-لحوم خالية من الدهون

هي غذاء صديق للبيئة لأنها غنية بالبروتين، واللحوم سواء البيضاء والحمراء غير المصنعة لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري.

-البذور

بذور الشيا وبذور الكتان وبذور القنب وبذور اليقطين كلها مصادر رائعة للعناصر الغذائية الصحية، بما في ذلك الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

-المكسرات

مثل الجوز واللوز وغيرها، فهي مصدر كبير للألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية مثل الماغنيسيوم والنحاس والمنجنيز، كما أنها مصدر جيد للدهون والألياف الأحادية غير المشبعة الصحية، ودمج حصص قليلة منها في نظامك الغذائي يساعد على الحماية من الأمراض.

-الدهون الصحية

غالبا تستمد من المكسرات أو زيوت السمك أو بذور الكتان أو الأفوكادو أو زيت الزيتون، والأخير تحديدا من العناصر الأساسية في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، وله فوائد موثقة جيدًا فهو مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

-الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب.