مقتل16 امراة و 6 أطفال خلال حفل زفاف في باكستان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انقلب حفل زفاف إلى مأتم في باكستان، بعدما قُتِل 22 شخصاً كانوا مدعوين إلى حفلة زفاف، جرّاء سقوط عربة ريكشو كانت تقلّهم في قناة ماء في شمال غربي البلاد، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء بعد انتهاء عمليات الإنقاذ.

وكان عدد ركاب العربة ذات العجلات الثلاث تسعة وعشرين عندما وقع الحادث الإثنين بالقرب من مدينة ديرا اسماعيل خان.

وقال المسؤول في الشرطة محمد رمضان: «عثرنا على 22 جثة، من بينها جثث 16 امراة وستة أولاد».

وأمكّن إنقاذ سبعة من الركاب. وكان الضحايا ينتمون إلى أسرة واحدة بالمعنى الواسع، في حين أن سبعة منهم على الأقل هم أفراد عائلة واحدة بالمعنى الضيّق.

وتشكّل عربات الريكشو وسيلة نقل شائعة في باكستان، وغالباً ما تتعرض إلى حوادث. ويُعتَبَر عدد الحوادث المرورية القاتلة في باكستان من الأعلى في العالم.