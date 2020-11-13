بالفيديو.. اختفاء أجنة توأم من رحم سيدة حامل في مصر!

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي في مصر واقعة غريبة من نوعها تفيد عن اختفاء أجنة توأم في رحم سيدة حامل بالشهر السادس في محافظة الأقصر جنوب القاهرة.

وأوضح والد السيدة التي فقدت جنينيها، عبد الناصر محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي، أن ابنته كانت حاملاً بتوأم بالشهر السادس، وفجأة اختفى هذا الحمل، حيث إن التحاليل أثبتت بالفعل أنها كانت حاملا في الشهر السادس، على حد قوله.

وأضاف إبراهيم، خلال المداخلة الهاتفية "بنتي حملت مرتين قبل كده وسقطت، أنا مش بقول فيه سحر ولا أي حاجة، إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، هي كانت ماشية على علاج معين، والدكتور اللي كانت متابعة معاه كان هيولدها الشهر الجاي"

وتابع قائلاً "هي شافت كابوس امبارح أثناء النوم أن الأجنة اختفت، وبالفعل اختفوا، بس الحمل كان موجود، دي واخده ميعاد مع الدكتور عشان يولدها قريب، بطنها كانت كبيرة رجعت زي الأول خالص، مفيش آثار أنها سقطت، وبرضوا مش بقول فيه سحر، الله أعلى وأعلم".

وإختتم إبراهيم مداخلته خلال برنامج "التاسع" قائلاً إن ابنته ذهبت للمستشفى بعد أن استيقظت للاطمئنان على طفليها لكن فوجئت أن الطبيب أكد لها بعدم وجود حمل بعد عمل أشعة، على الرغم من أن الآشعة كشفت أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من العادي ما يدل على أنه كان هناك حمل، مؤكداً أيضاً عدم وجود أغشية الحمل، مضيفاً أن لكن ابنته لديها وصفات طبية من الطبيب الذي كانت تتابع معه الحمل في احدى المراكز الصحية الخاصة، ولديها صورة لها وهي حامل، لكنها رفضت نشرها في الإعلام.

من جانبه قال رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى الدكتور محمد عز الدين إن الحالة وصلت للمستشفى الأول من أمس الساعة 4 صباحاً، وكانت تشتكي من نزول مياه ودم من الرحم واستقبلها الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف عليها مستخدما الآشعة التلفزيونية ولم يجد أي أثر للحمل.