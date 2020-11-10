مطرب مصري شهير يثير الجدل بإعلان وفاة شقيقته وهي حية

المصدر: مروة سليم - دبي

أثار الفنان الشعبي المصري عبد الباسط حمودة حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عن وفاة شقيقته شادية، التي لازالت على قيد الحياة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الفنان الشعبي أكد أن شقيقته توفيت في أحد مستشفيات الصدر في منطقة العباسية بالقاهرة، لكن المفاجأة هي أن أبناء شقيقته أعلنوا أن والدتهم على قيد الحياة، متهمين خالهم بالتدليس.

وكانت المفاجأة بظهور شقيقة عبد الباسط حمودة الكبرى "شادية" هي وأبنائها لتُكذب شقيقها المطرب الشعبي، وتعلن قائلة: "أنا لسه عايشة، عاوز تموتني ليه؟".

وبعد أن ظهرت شقيقته وأكدت أنها لازالت على قيد الحياة، وثبت عدم صحة ادعاء عبد الباسط حمودة، أوضح المطرب أنه كان يؤدي واجب العزاء في وفاة سيدة يعتبرها مثل شقيقته، لكن شقيقته الحقيقية على قيد الحياة، حيث قال إنه لم يقصد بقول "التي توفيت أخته" شقيقته الكبيرة، ولكن البعض فهم قصده خطأ، وقال: "كل المسلمين أخوات، والناس عارفة أن الست دي بتعامل معاها زاي اختي والكل بيحبها".

وكان حموده قد ظهر في الصور التي انتشرت عبر موقاع التواصل الإجتماعي، على المقابر أثناء الدفن مرتدياً بدلة رياضية صفراء فاقع لونها، وهو ما أثار اندهاش الكثيرين.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة لعبد الباسط حمودة، حيث سبق وأثار غضب أبناء الفنان الكبير توفيق الدقن منذ فترة حين ظهر من خلال حلقة برنامج "شيخ الحارة"، وذكر أن الفنان الكبير توفيق الدقن خاله، وأنه جمعته به العديد من المواقف، وأن الدقن طلب منه في إحدى المرات أن يذهب ليغني في حفلة عيد ميلاد رانيا فريد شوقي، ولكن عبد الباسط سأل من الذي سيدفع له الحساب، فأشار الدقن -طبقاً لما ذكره حمودة- إلى أنه يريده أن يغني مجاملة لخاله ولابنة ملك "الترسو".

وتابع حمودة، خلال البرنامج، أنه لم يذهب لحفل عيد ميلاد ابنة الراحل فريد شوقي لأنه "كان عنده شغل"، وقال: "في اليوم التالي قابلني خالي وضربني علقة علشان ماروحتش".

وهي التصريحات التي أغضبت المستشار ماضي توفيق الدقن، ابن الفنان الراحل توفيق الدقن، الذي أكد أنه لا تربطه صلة قرابة بالفنان الشعبي.

وقال ابن توفيق الدقن مكذباً عبد الباسط حمودة: "هذه المعلومات كاذبة، والأستاذ عبد الباسط ليس ابن أخت المرحوم الفنان توفيق الدقن أو كما ذكر أخ لوالدته، وغير صحيح كل ما ذكره من مواقف تمادى خياله دون سبب واضح بها، وأنا شخصيا لم أره عندنا ولا تقابل مع والدى أبدا".

وتابع ماضى الدقن: "غير أنى قد علمت أن والدته من عائلة الدقن، وأنا أنصحه أن ينظر إلى التجديد فيما يقدمه بدلاً من هذه الوقائع المغلوطة، وإذا كان كلامه صحيحا يقول لنا هو ابن مين من العمات، طبعا لن تكون هناك إجابة محددة مرة أخرى كلامه من وحى خياله وغير حقيقى".

وفى النهاية لا نعرف لماذا يشغل عبد الباسط حمودة الجمهور بمشاكله العائلية، وكيف يجرؤ على إعلان وفاة شقيقته وهى على قيد الحياة مهما بلغت بينها الخلافات، وكيف يخرج ليخدع الجمهور بكل هذه الأيمانات ليؤكد وفاتها، ولماذا يثير هذه الزوابع بين حين وآخر؟.. وكان الأولى به أن يركز فيما يقدمه من فن وغناء، نتمنى أن تكون هذه الزوبعة آخر ما يثيره الفنان الشعبى من مشكلات وجدل لا عائد من ورائه سوى تقديم صورة سيئة للجمهور.