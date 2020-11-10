مصر.. إعلان مرتقب عن أكبر كشف أثري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أنها بصدد الإعلان عن أكبر كشف أثري في البلاد، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي سيعقد بمنطقة آثار سقارة.

وكانت قد بدأت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة استكمال الحفر، حيث أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، ويفوق عددها التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بمنطقة سقارة، كان آخرها 59 تابوتا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ26.