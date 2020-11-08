ميس حمدان تعلن اصابتها بفيروس "كورونا"

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت الفنانة ميس حمدان، اليوم، عن إصابتها بفيروس "كورونا"، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم"المصرية.

وأوضحت الفنانة ميس أنها أجريت مسحة بعد شعورها ببعض الأعراض المرضية، لكنها أكدت حسب "المصري اليوم"، أنها كانت مغايرة تماماً لما اعتادت سماعه ممن أصابهم فيروس "كوفيد_19".

وأكدت ميس أنها بحالة جيدة الآن، وطلبت من الجمهور عدم ربط مرضها بحضور مهرجان الجونة السينمائي الذي كان قد أقيم أخيراً فيمدينة الجونة المصرية، قائلة «ياريت منحملش مهرجان الجونة أي إصابات بكورونا، محدش ضرب حد على إيده عشان يروح، كلنا روحنا بإرادتنا»، مضيفة أنها تخضع حاليًا للحجر الصحي، كما أنها بدأت فعليًا في التعافي.

كما كشفت حمدان أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الأعراض التي مرت بها كانت بصورة متقطعة ومتقلبة، حيث بدأت في اليوم الأول بالشعور بصداع مزمن وآلام في الظهر والمفاصل، لمدة ثلاثة أيام، ثم سخونية إلا أن كل الأعراض انتهت فيما عدا آلام الظهر

من جانبها نشرت شقيقتها الفنانة دانا حمدان الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، قائلة "الحمد لله على كل شيء ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها. شكرًا لكل اللي سأل واتطمن أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم".

يذكر أن ميس حمدان كانت ضمن ضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، التي انتهت منذ أيام.