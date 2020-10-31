دراسة تحذر المصابين بـ «كورونا» من الإنفلونزا الموسمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة بريطانية جديدة المصابين بـ«كورونا» من أنهم ليسوا بمنأى عن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، أيضاً، في الوقت نفسه.

وأوضح الدكتور رافي تومار، المشرف على هذه الدراسة: «كانت هناك تقارير عن مرضى أصيبوا بالإنفلونزا و(COVID-19) في الوقت نفسه»، وقال تومار إنه، حتى الآن، لم يتضح للأطباء كيفية حدوث العدوى المشتركة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن نتمكن من فهم ذلك تماماً.

ويتابع قائلًا: «نحن نعلم أنه من الممكن الإصابة بمرضين فيروسيين في وقت واحد، ما يجعل من الصعب على الجهاز المناعي المقاومة»، ويضيف: «التهاب الرئتين، الذي يمكن أن يسببه أيٌّ من المرضين، يوفر أيضاً الفرصة للبكتيريا، لتشق طريقها إلى هناك».

ويقول تومار: إن «الإصابة بالإنفلونزا، و(COVID-19)، معًا، تزيد بشكل كبير خطر الوفاة».

وبحسب ما نشرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، فإن الأبحاث الطبية الحالية تدقق، أيضاً، في ما إذا كانت الإصابة بالإنفلونزا أو «COVID-19» تزيد فرص الإصابة بكورونا، وحتى الآن تشير الأبحاث إلى أنه «من المحتمل أن تكون أكثر عرضة للإصابة، لأن الالتهابات الفيروسية تلحق الضرر بأنسجة الجهاز التنفسي».