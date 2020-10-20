الطريقة الصحيحة لغسل الكمامات القماشية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصبح ارتداء الكمامات خارج المنزل شرطا في العديد من الدول حول العالم وفي مختلف الأماكن العامة من العمل إلى الحدائق والشوارع.

إلا أن معظمنا يتساهل في تنظيفها أو غسلها وخصوصا تلك التي تستخدم أكثر من مرة، لذا ينصح بغسل الكمامات القابلة للاستخدام أكثر من مرة بأعلى درجة حرارة مناسبة للنسيج، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بغسلها "مرة واحدة على الأقل يوميًا، أو على الأقل بعد كل استخدام.

ويجب غسل الكمامات في الغسالة كل مرة باستخدام أي منظف بيولوجي مناسب، لأن الأنزيمات الموجودة في المنظفات على تكسير الغلاف على سطح الكمامة فهي تعمل بنسبة 70% بنفس طريقة المعقمات الكحولية.

وفي حال عدم غسلها يمكن رشها بالمعقمات الكحولية من الجهة الخارجية.

وينصح بغسل اليدين جيدا بعد غسلها، واقتناء كمامتين لاستبدالها على الدوام.