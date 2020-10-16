زوج يحبس زوجته في المرحاض لمدة عام ونصف في الهند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل بعد قيامه بحبس زوجته لمدة عام ونصف العام داخل مرحاض صغير في قرية ريشبور، ولاية هاريانا، وذلك بعد تمكن ضباط حماية المرأة DWPO من إنقاذ الزوجة التي تبلغ من العمر 35 عامًا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه تم القبض على الزوج ناريش كومار، بعد حجزه لزوجته التي تزوجها منذ 17 عامًا، داخل المرحاض وإجبارها على العيش في ظروف غير آدمية لمدة عام نصف

وأضافت أنه قام بتجويعها، ، وتم العثور عليها في حالة جسدية هزيل، حيث تم نقلها لأحد المستشفيات المحلية

وادعى الزوج خلال القبض عليه أنه أقدم على احتجاز زوجته بهذه الطريقة غير الإنسانية بسبب مرضها العقلي.