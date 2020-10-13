يقرران إعادة زفافهما بعد 13 سنة زواج لسبب إنساني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر زوجان إقامة حفل زفاف للمرة الثانية على الرغم من مضي 13 عاما على زواجهما، وذلك بعد أن نسي الزوج أغلب ذكرياته مع شريكة حياته بما فيها حفل زفافهما الأول جراء إصابته بالخرف، فكان الحفل الثاني بمثابة محاولة من الزوجين لتكوين ذكريات جديدة معًا واستعادة جزء ولو ضئيل من ذكرياتهما القديمة.

وفي تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بداية معرفة الزوجة "آن دنكان"، البالغة من العمر 70 عاما، بشريك حياتها "بيل"، 72 عاما، تعود إلى 20 عاما مضت، وقد تزوجا منذ 13 عاما، لكنه نسي أغلب الفترة التي قضياها معا بسبب حالته المرضية.

ولم تصدق الزوجة نفسها عندما أخبرها شريك حياتها في وقت سابق بأنه يرغب في أن يظل معها إلى الأبد وطلب يدها مجددا، وقررا الزواج للمرة الثانية في احتفال أقيم بحديقة منزلهما.