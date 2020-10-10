تخلص من التوتر بالنوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجد تقرير لموقع " Thehealthsite"،ان النوم الجيد ليلاً يحسن الوظائف العصبية الإدراكية مثل الحكم والذاكرة والقدرة على التركيز والابتكار، وكل هذا يحسن التوازن بين عملك وحياتك، ويبقي عقلك منتعشا، ويحسن الثقة بالنفس ويؤدي في النهاية إلى نمط حياة خال من التوتر والاكتئاب، لذا، فإن الخطوة الأولى لامتلاك عقل سليم هي راحة الجسم والعقل.

وشارك الأطباء النفسيون الذين أعدوا التقرير بعض النصائح التي تساعد على النوم بشكل أفضل في الليل، للابتعاد عن أي نوع من الاضطرابات العقلية.

-الحفاظ على نظام نوم مع مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة ، يساعد في تنظيم ساعتك البيولوجية ، والتأكد من نوم متواصل لساعات كافية.

تمارين الاسترخاء مثل التأمل قبل النوم جيدا. والتأكد من القيام بهذه التمارين بعيدا عن الضوء الساطع وتجنب الأنشطة التي تسبب التوتر أو القلق.

-تجنب الضوء الساطع قبل النوم - بطبيعته، يكون البشر أكثر ميلًا للشعور بالنعاس مع انخفاض السطوع، أيضا التعرض لأشعة الشمس الساطعة أثناء النهار يمد الجسم بالقدرة على نوم سليم ليلا.

-تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التدخين، لأنها تؤدى إلى تأخير النوم .

الابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة تلفزيون LED وغيرها ، والتي تنبعث منها أضواء زرقاء وأنشطة عالية الكثافة قبل ساعة واحدة على الأقل من وقت النوم.