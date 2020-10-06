بالفيديو: استكشاف الفضاء.. بين الروبوت والإنسان

المصدر: مرصد المستقبل

يرى بعض العلماء أن الروبوتات ينبغي أن تسبقنا في استكشاف الفضاء، وفعلا سبقت المركبات الجوالة رواء الفضاء في بعثات كثيرة، منها استكشاف المريخ.

ولاحظت ناسا تعرض البشر لمخاطر كثيرة عندما يمضون فترات طويلة في الفضاء، منها تضرر الخلايا الناجم عن الإشعات وغيرها، غير أن آخرين يرجحون كفة البشر على الروبوتات في الاستكشاف الفضائي.

إذ يرى العالم يان كروفورد أن البشر ينجزون مهمات أكثر من الروبوتات، مايجعل زيارة بشرية قصيرة للمريخ أكثر قيمة من زيارة روبوتية لعام كامل.

فضلا عن أن السفر الفضائي البشري يحفز حماسا كبيرا للاستكشاف الفضائي على نحو لا يقارن بالروبوتات.