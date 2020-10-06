ترامب متحدثاً من خارج المشفى: لا تخافوا من فيروس كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول ظهور له بعد خروجه مشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، إنه ينبغي على الشعب الأميركي عدم الخوف من فيروس كورونا، وقال في تسجيل مصور: تعلمت الكثير عن الفيروس.. وهناك أمر مؤكد عنه.. لا تدعوا الفيروس يسيطر عليكم... لا تخافوا من الفيروس".

وأضاف ترامب: لدينا أفضل الفرق الطبية والمعدات لمحاربة الفيروس وجميعها طور مؤخرا، وستتمكنون من القضاء عليه.

وقال ترامب إنه كان بإمكانه الخروج من المشفى قبل يومين لأنه شعر بتحسن كبير، مضيفا.. سأعود إلى العمل، وأدعوكم للخروج مع توخي الحذر.

وظهر ترامب في المقطع المصور مرتديا بذلة رسمية مع ربطة عنق مخططة دون كمامة.