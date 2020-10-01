اعلامية مصرية تسخر من شائعة انتحارها بصبغة شعر!

المصدر: مروة سليم - دبي

علقت الإعلامية المصرية حياة الدرديرى على تداول أنباء حول محاولة انتحارها بصبغة الشعر، أنه لاصحة لمحاولة انتحارها، وأنها بخير وتجلس مع أصدقائها.

وأوضحت الدرديرى أنه تم نقلها إلى المستشفى بعد تناولها وجبة سمك فاسدة، شعرت على اثرها بآلام في المعدة، ما استدعى نقلها إلى أحد مراكز السموم بالإسكندرية لإجراء غسيل معدة، مؤكدة أنها الآن تمارس حياتها بشكل طبيعي.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن الدرديري قولها، "أنا زي الفل وقعدة مع أصحابي" ساخرة من الأخبار التي تم تداولها حول تناولها صبغة شعر، قائلة: "نفسي أعرف لون الصبغة إيه .. إذا كان أنا مش بطيق ريحتها هشربها إزاي؟".

وأكدت الدرديرى أن شخصيتها بعيدة تماما عن تلك التي تقدم على الانتحار.