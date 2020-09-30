رجل أعمال يحاول الانتحار في بث مباشر عبر فيس بوك بـ"قنا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم صاحب شركة في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، جنوب القاهرة، على الانتحار، رمياً بالرصاص، بعد أن أجرى بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت "الوطن" أن الرجل "40 عاماً"، حاول الإنتحار بسبب ضائقة مادية.

وأبلغ رواد مواقع التواصل الإجتماعي من اللذين شاهدوا المقطع قسم شرطة نجح حمادي التابع لمنطقة الرجل.

وتمكنت قوات الأمن من نقل الرجل إلى المستشفى الذي أصيب بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط. نتيجة محاولة انتحاره.