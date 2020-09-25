نادين نجيم تنشر صورا للآثار التي خلفها انفجار بيروت على وجهها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، اليوم، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورا للآثار التي خلفها انفجار بيروت على وجهها، والتي بدت واضحة ولا سيما أسفل عينها اليسرى.

وعلقت نجيم على الصور قائلة: "وعلقت نادين نجيم مع الصور: "لا يوجد فلتر إنه أنا.. شكرا يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

وكانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب انفجار المرفأ، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.