لصحة قلبك .. 5 أطعمة غنية بـ"أوميجا 3"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في كل من مصادر الغذاء غير النباتية والنباتية ولها فوائد صحية كبيرة.

صحيفة TIME NOW NEWS أشارت إلى أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعتبر صحية للغاية للقلب ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.في الوقت نفسه.

وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضا صحية للدماغ، يمكن أن تساعد في اضطرابات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب ، ويمكن أن تقلل أيضا من خطر اضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر يوصى أيضا باستخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية لتقليل مخاطر الإصابة بمشكلات في الجهاز التنفسي ، مثل الربو، ومن المصادر الغنية بأوميغا 3:

الأسماك: تعتبر الأسماك الدهنية من أكثر مصادر الأحماض الدهنية أوميجا 3 وفرة تتواجد في الأسماك مثل السلمون والسردين والمحار مثل المحار ، وتعتبر الأسماك غذاء صحي للغاية للقلب ، بسبب وجودها الغني بالعناصر الغذائية.

الأعشاب البحرية والطحالب : المصادر النباتية للمغذيات لها أيضًا ارتباط بحري تعتبر الأعشاب البحرية والطحالب الصالحة للأكل مصادر غنية بالعناصر الغذائية على الرغم من صعوبة العثور عليها ، يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا ومتى أمكنك ذلك.

بذور الشيا : مصدر نباتي ومتنوع للغاية لأحماض أوميجا 3 الدهنية هي بذور الشيا يمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر والسلطات والحلويات واستهلاكها من أجل نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ على صحة القلب.

الجوز :يشيع استهلاك الجوز في جميع أنحاء العالم بعدة طرق. يعتبر الجوز أيضًا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن تناول الجوز كوجبة خفيفة صحية خلال النهار أو في المساء.

الفاصوليا :هي مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية.