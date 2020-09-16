وفاة والد بيل غيتس.. وابنه يودعه بكلمات مؤثرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي ويليام غيتس، والد الملياردير الشهير بيل غيتس، عن 94 عامًا، وهو مؤسس شركة محاماة في سياتل، ساعد ابنه في تأسيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، توفي الأب بتاريخ 14 سبتمبر الحالي في بيته على قناة هود المائية، بالقرب من سياتل، وقالت عائلته في بيان إنه كان مصابًا بمرض ألزهايمر.

ويُذكر أن ابنه "بيل" مؤسس شركة مايكروسوفت، والمتسرب من جامعة هارفارد؛ بدا دائمًا أنه يقاوم السلطة الأبوية، وهو لم يتفوق على والده في الثروة والنفوذ فحسب؛ بل نصّبه كرئيس لمؤسسة العائلة، التي أصبحت رائدة في مكافحة الفقر وبمبادراتها حول العالم.

وقال والده: "لم أتخيل أبدًا أن الصبي الصغير الذي نشأ في بيتي، ويأكل من طعامي ويستخدم اسمي، سيوظفني هو ويكون صاحب العمل المستقبلي"؛ وذلك خلال لقاء في سياتل مع مجموعة من المديري.

ونعى الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت والده بتغريدة مؤثرة عبر منصة "تويتر" قال فيها: "والدي هو بيل غيتس الحقيقي، كان كل ما أحاول أن أكون عليه، سأشتاق إليك كل يوم".