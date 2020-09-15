روسيا تسقط حكما بالسجن عن زوجة قتلت زوجها المخمور بسكِينه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أسقطت محكمة ساراتوف الروسية حكما بالسجن 7.5 سنوات بتهمة القتل العمد المرفق بمسببات عن زوجة قتلت زوجها دفاعا عن النفس بسكينه.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد حكمت محكمة منطقة نوفوزنسكي في المقاطعة، في 8 يونيو، على أسليما سليموفا بالسجن 7.5 سنوات بتهمة القتل العمد.

ووجدت محكمة الاستئناف، أن الزوج اعتدى على زوجته وهددها بسكين وخلال ذلك دافعت ساليموفا عن نفسها ضد الزوج المخمور الذي كان يلوح بسكين ويوجه تهديدات لها، وانتزعت السكين من يده وطعنته مرتين ليتوفى إثر ذلك.

وحسب التحقيق، فإن زوج ساليموفا كان مصابا بالسرطان، ولم يتلق العلاج ودخن كثيرا وشرب الخمر، وفي يوم الحادث عاد إلى المنزل ثملا مرة أخرى، وتصرف بعدوانية قبل الحادث.