قائد أوركسترا مجري يصمم كمامة "موسيقية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت فكرة مشاعر قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر سيلا، فقرر تحويل الكمامة التي فرضها فيروس كورونا المستجد إلى وسيلة للاستمتاع بالموسيقى.

فقد صمم فيشر كمامة "موسيقية" لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن، مما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل.

وقال فيشر قائد أوركسترا بودابست فيستيفال خلال تدريب على ألحان للمؤلفين بيتهوفين ويوهان شتراوس "جاءتي فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن...نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل".

واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها عشرات في حفل أقيم الجمعة، حيث يبلغ سعرها نحو 27 دولارا.