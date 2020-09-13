معتقدات خاطئة عن النوم.. ومايجب تجنبه لنوم عميق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يوثر النوم على النشاط البدني أثناء النهار، ويرتبط النوم عادة بمجموعة من المعلومات والنصائح الشائعة، إلا أن الطبيب البريطاني رانج سينغ أوضح أن أغلب هذه العادات هي ممارسات خاطئة، كتناول الجبن قبل النوم للحصول على أحلام أكثر سعادة، حيث لا يؤثر ذلك مطلقاً على جودة النوم.

وأشار إلى أن فكرة أن كل شخص يحتاج إلى 8 ساعات نوم ثابتة نصيحة مضللة، حيث تختلف الاحتياجات فعلياً من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.

وأكد دكتور سينغ أن هناك مجموعة من الأنشطة التي يجب تجنبها قبل التوجه إلى السرير للنوم ليلًا، وتشمل ممارسة الرياضة وتناول وجبات دسمة وشرب مشروبات تحتوي على الكافيين.

وأشار سينغ إلى أن خوض أي نقاش جدلي أو استخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول قبل النوم بنحو ساعة يؤثر بشكل سلبي على جودة النوم.