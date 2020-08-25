«الصحة العالمية» تطلق «خطة كوفاكس» لابتكار لقاح كوفيد-19

المصدر: فراس النعسان - دبي

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض «كوفيد-19»، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل، وعلى الدول الآن تقديم تعهدات مُلزمة، في وقت تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 23.4 مليوناً.

وتفصيلاً، قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض «كوفيد-19»، وأضافوا أن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءاً من خطة كوفاكس العالمية حتى 31 أغسطس لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 سبتمبر وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من أكتوبر.