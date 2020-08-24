الكرنب يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة 46٪

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف باحثون من جامعة غرب أستراليا أن تناول الملفوف أو البروكلي كل يوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 46٪.

وفي الدراسة، حلل الباحثون النظام الغذائي وصحة 684 امرأة مسنة.

وكشف التحليل أن النساء اللاتي تناولن أكثر من 45 جرامًا من الكرنب أو البروكلي يوميًا كن أقل عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة 46٪ مقارنة بالنساء اللواتي لم يأكلن خضروات، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وتشتهر الخضروات كالملفوف والبروكلي بفيتامين K الذي يلعب دورا في تثبيط عملية التكلس التي تحدث في أوعيتنا الدموية.

ويمكن أن تقلل أمراض الأوعية الدموية من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تكون بسبب تراكم ترسبات الكالسيوم الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية.