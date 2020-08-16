قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع في الصين

المصدر: موقع الإمارات اليوم



تمكن الفريق الطبي باحدى مستشفيات مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين من انقاذ رضيع يبلع من العمر عاماً واحداً بعد أن انغرز قضيب حديد في جمجمته، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن حالة الرضيع باتت مستقرة بعد كان على وشك الموت، بعد عملية جراحية لإزالة القضيب من رأسه استغرقت ساعة كاملة.

وكان الرضيع يلهو في في ساحة منزله عندما انزلق فجأة، ولسوء حظه وقع على قضيب حديدي بارز انغرز في جمجمته.

وحاول الأب إنقاذ طفله، فمكا كان منه إلا أن قص القضيب بالكماشة، ونقله فوراً إلى المستشفى.

وبعد إخضاع رأس الرضيع للفحص بالأشعة السينية، تبين أن قسما كبيرا من القصيب مستقر في الجمجمة ولا يبعد سوى مليمترات عن الأوعية الدموية في قاع الدماغ.

وقال الدكتور وانغ غوانغنينغ، مدير جراحة الأعصاب في مستشفى الأطفال بالمدينة، إن الطفل كان في حالة حرجة عندما وصل المستشفى، وكان يعاني من الحمى.

لكنه أضاف أنه "بعد إزالة القضيب المعدني تحسنت حالة الرضيع"، ووصفها الطبيب بالمستقرة.