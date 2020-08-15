لماذا تشكل السكتة الدماغية خطراً أكبر على أصحاب البشرة السمراء؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أن السكتة الدماغية أكثر فتكاً بين أصحاب البشرة السمراء مقارنة بأصحاب البشرة البيضاء، وقد يرجع السبب في ذلك إلى علم الوراثة.

ووجد الباحثون الذين درسوا الجينومات لأكثر من 21 ألف شخص أسمر اللون أن هناك اختلافا شائعا بالقرب من جين HNF1A مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي.

وتم ربط الجين بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وقال الدكتور برادفورد وورال، طبيب الأعصاب بجامعة فيرجينيا هيلث في شارلوتسفيل: "بالنظر إلى العبء غير المبرر الذي يتحمله الأشخاص من أصل إفريقي من السكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية الأخرى، فإن الافتقار إلى التحقيق في عوامل الخطر في هذه المجموعة كان بمثابة فجوة كبيرة.

وأضاف في بيان صحافي للجامعة: "عملنا هو خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، على الرغم من أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وستوفر هذه النتائج نظرة ثاقبة على عوامل الخطر المحددة العرقية والعالمية لتقليل السبب الرئيس الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم".

وحتى الآن، ركزت معظم دراسات السكتات الدماغية الوراثية على الأشخاص البيض، وهذا التحليل الجديد مأخوذ من اتحاد دراسات رابطة الجينوم على مستوى السكان حول السكتة الدماغية (COMPASS).

وبحثت الدراسة في جينومات أكثر من 3700 شخص مصاب بسكتات دماغية وأكثر من 18 ألف شخص لم يصابوا بها.