"الصحة العالمية": طهي الطعام يقتل كورونا

المصدر: جنيف - وام

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل أو تقارير مؤكدة على أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا يمكن أن يصاب به مرة اخرى.

إلى ذلك أفادت المنظمة بأن الصين أبلغتها بعثورها على الفيروس فى عبوات غذائية مستوردة وإنها تقوم باختبارات فى هذا الامر وإن كان ذلك اشتمل على عشرات العبوات .

وقالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فانكيركوف فى مؤتمر صحفي مساء اليوم فى جنيف إن طهي الطعام يقتل الفيروس فى جميع الاحوال .

وحث المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايك رايان على عدم الاصابة بالرعب عند سماع ذلك وأن يطمئن الجميع ويتخذ فقط إجراءات النظافة.

من جهة أخرى قال كبير مستشاري المدير العام في المنظمة بروس الوارد "انه لا معلومات عن اللقاح الروسي حتى الان ويجري التواصل مع الجانب الروسي للوقوف على اختباراته".

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس إن العالم بحاجة الى 100 مليار دولار من أجل تطوير التكنولوجيا والعلاجات اللازمة للقضاء على الفيروس وذكر ان هناك تسعة لقاحات فى مرحلة التجارب وتنضوى ضمن مرفق كوفاكس العالمي.